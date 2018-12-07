» سقوط عصابة المخدرات في دمنهور

07 ديسمبر 2018 - 11:14 ص

ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة القبض على عاطلين لتكوينهم تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بدمنهور.

بالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم -مفادها قيام كلاً من-محمد .ح.ا. 25 سنة عاطل و"محمد .ع.م. 30 سنة عاطل ومقيما قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 25 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 170 جرام وبحوزة الثاني 18 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام .

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلاً من : محمد .ر.ع. 25 عاطل ى.ا.س. 31 سنة عاطل مقيما قسم دمنهور .

بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 23 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 23 جرام وبحوزة الثاني 22 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 22 جرام .



