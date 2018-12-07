  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:45 ص
بحث متقدم
عريقات

"عريقات" يوجه رسالة قاسية لـ"أمريكا وإسرائيل"

قناة السويس

حقيقة بيع مصر 49% من حصة قناة السويس لدول عربية

جريمة قتل

قاتلة زوجها: "مارست الرذيلة من ثاني أسبوع"

مدبولى

الوزراء يوافق على 5 قرارات جمهورية

أشهر سجين في مصر

شاهد.. ما قالته شقيقة أشهر سجين في مصر عقب الإفراج عنه

انفجار قنبلة

إخلاء مكتب "سي إن إن" بعد بلاغ بوجود قنبلة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس يتفقد الأكمنة بالدراجة الهوائية

كلوب وصلاح

"كلوب" ينتصر لـ"صلاح".. هذا ما قاله

توفيق عكاشة

شاهد.. توفيق عكاشة يبكي على الهواء تعرف علي السبب

أرشيفية

"الوزراء": اكتشفنا كوارث في منظومة الخبز

سقوط عصابة المخدرات في دمنهور

قضايا وحوادث

القبض
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات

#

مصرع 25 شخصًا جراء سقوط حافلة في قناة بالهند

#

مقتل 3 أشخاص جراء سقوط صاروخ على حفل زفاف

#

بقيمة 93 مليون دولار.. حرق كوكايين سفارة روسيا في الأرجنتين

المخدرات

القبض على عصابة

تجارة المخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية فى البحيرة القبض على عاطلين لتكوينهم تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات بدمنهور.  

بالفحص تبين ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور  بقيادة المقدم حسن قاسم  -مفادها قيام كلاً من-محمد .ح.ا. 25 سنة عاطل و"محمد .ع.م.  30 سنة عاطل ومقيما  قسم دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من  مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات  قامت مأمورية استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول  سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 25  قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 170  جرام  وبحوزة الثاني  18 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام .

كما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كلاً من : محمد .ر.ع.  25 عاطل ى.ا.س. 31 سنة  عاطل مقيما قسم دمنهور .

  بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزة الأول سلاح نارى عبارة عن " فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و 23  تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى  23  جرام  وبحوزة الثاني  22 تذكرة لمخدر الهيروين تزن حوالى 22 جرام  .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة شقيق الإعلامي عبدالناصر زيدان
» سقوط عصابة المخدرات في دمنهور
» بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم
» بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي
» وصول بعثة "الدراويش" لمطار القاهرة
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة
» مواجهة ساخنة بين سموحة والاتحاد بكأس مصر
» دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة
» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس
» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"
» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »