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السكة الحديد تعلن الطوارئ استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

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وكالات- حنان حمدتو

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كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، عن استعدادات الهيئة خلال فصل الشتاء وهطول الأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية فى القاهرة إلى جانب عدد 9 غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وموزعة على مختلف محافظات الجمهورية في الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق وان الهيئة على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الطقس للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لاسيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.

 وأكد رئيس الهيئة فى بيان له  أن غرف الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بتلقى أي شكاوى مسئولى التشغيل بالمحطات فى نطاق كل منطقة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وأشار إلى وجود إجراءات احترازية لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقى القطارات الإرشادات وإجراءات السلامة التي يجب عليه اتباعها في هذه الحالة مؤكدًا حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.

 


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