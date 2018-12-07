الأرصاد: رسميًا.. درجات الحرارة لن ترتفع مرة أخرى.. وفصل الشتاء بدأ

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أكد محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة، لن تتغير خلال الفترة القادمة لدخول فصل الشتاء بطريقة رسمية بمصر.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة "dmc " أنه في حالة استقرار أحوال الطقس، وانعدام سقوط الأمطار، لن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى، وستستمر الشبورة الصباحية، مؤكدا على دخول فصل الشتاء رسميا.

وشرح "شاهين" أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن هذا الشتاء سيكون أشد من شتاء العام الماضي، وما نعيشه الآن ماهو إلا موجة شتوية.

وقال شاهين إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تواصل تام ويومي بين المحافظات والوزارات، وغرفة الأزمات بمركز رئاسة الوزراء، وبين الإدارة العامة للمرور، منوها أن فرص سقوط الأمطار اليوم أقل حدة من الأيام السابقة.

ولفت شاهين إلى أن العديد من المحافظات تساقطت عليها أمطار غزيرة، ومنها الإسكندرية، والعديد من المدن الساحلية، ولكن يتم التعامل معهان ولا توجد مؤشرات سلبية بسبب الأمطار حتى الآن.


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