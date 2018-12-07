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15 ديسمبر..

"الصيادلة" تفتح باب الترشح لعضوية المجالس الفرعية

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الصيادلة
الصيادلة

وكالات- حنان حمدتو

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الانتخابات

نقابة الصيادلة

النقيب العام

أعلن مجلس النقابة العامة لصيادلة مصر، فى اجتماعه، مساء أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات، على منصب النقيب العام، ونصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة بمقر النقابة العامة، وكذلك فتح باب الترشح لعضوية مجالس النقابات الفرعية بمقر كل نقابة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية بدءا من يوم السبت 15 ديسمبر وحتى يوم الإثنين 24 ديسمبر الجارى.

وذكر المجلس في بيان له، أنه جرى دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد والتصويت يوم الأربعاء 6 مارس المقبل ولفت إلى أن المجلس قرر مخاطبة النقابات الفرعية للبدء فى اتخاذ الإجراءات، وتشكيل اللجان اللازمة لسير العملية  الانتخابية وتحديد مقار الاقتراع.. كما قرر المجلس اختيار أعضاء اللجان المسيرة للعملية الانتخابية على المستوى العام.

وأكدت النقابة أنه سوف يتم نشر إعلان الدعوة للانتخابات النقابية والمواعيد في الصحف، طبقًا لمواد القانون واللائحة المنظمين للعملية الانتخابية.


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