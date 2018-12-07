التموين: استمرار صرف مقررات ديسمبر بالوجه القبلي اليوم

07 ديسمبر 2018 - 10:54 ص

قرر الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، فتح منافذ الشركة بمحافظات الوجه القبلى اليوم الجمعة، الاستمرار فى صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 35% من مقررات الشهر الجارى حتى الآن، وكذلك طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين مقارنة بأسعار نفس المنتجات بالأسواق الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين أنه سيتم بدء إعادة المحذوفين من بطاقة التموين اعتبارا من يوم 10 ديسمبر الجارى، وذلك لمن تقدم إلى مكتب التموين فى الفتره من يوم 1 إلى 9 ديسمبر بطلب للتظلم من حذف بعض أفراد أسرته من بطاقته التموينية، حيث يتم مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة والتأكد أيضا أنه من المستحقين للدعم