  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:46 ص
بحث متقدم
عريقات

"عريقات" يوجه رسالة قاسية لـ"أمريكا وإسرائيل"

قناة السويس

حقيقة بيع مصر 49% من حصة قناة السويس لدول عربية

جريمة قتل

قاتلة زوجها: "مارست الرذيلة من ثاني أسبوع"

مدبولى

الوزراء يوافق على 5 قرارات جمهورية

أشهر سجين في مصر

شاهد.. ما قالته شقيقة أشهر سجين في مصر عقب الإفراج عنه

انفجار قنبلة

إخلاء مكتب "سي إن إن" بعد بلاغ بوجود قنبلة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس يتفقد الأكمنة بالدراجة الهوائية

كلوب وصلاح

"كلوب" ينتصر لـ"صلاح".. هذا ما قاله

توفيق عكاشة

شاهد.. توفيق عكاشة يبكي على الهواء تعرف علي السبب

أرشيفية

"الوزراء": اكتشفنا كوارث في منظومة الخبز

"مستقبل وطن": 10 دراسات جدوى لمنتجات نستوردها بالملايين لتصنيعها محليًا

آخر الأخبار

مستقبل وطن
محمد قناوى قيادى بحزب مستقبل وطن وباحث اقتصادى

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مستقبل وطن يناقش مبادرة "امنع استيراد السلع غير الضرورية وصنعها محليًا"

#

«السيسي» أول من اهتم بالاستثمار في الموارد البشرية في مصر

#

الهوارى يطالب المشروعات الصغيرة بورش عمل وندوات بمراكز الشباب والجامعات

#

مساء اليوم : انطلاق دورى مستقبل وطن فى كرة القدم

قال محمد قناوى ، القيادى بحزب مستقبل وطن ، والباحث الاقتصادى ، إنه انتهى من بحثه بمساعدة الحزب والذى يتحدث عن المنتجات غير الضرورية التى نستوردها من الخارج بملايين الدولارات رغم سهولة تصنيعها محليا وبأقل التكاليف حتى نستطيع توفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلى.

وأكد "قناوى"، أن بحثه يشتمل على 10 دراسات جدوى جاهزة تماما لعشر مشروعات لتسليمها مع بحثه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ليعرضها الجهاز على الشباب الذين يسعون لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة كمعاونة ومساهمة منا مجانية لشباب مصر وذلك لأجل تنمية المنتج المحلى.

وأكد أن من بين هذه المشروعات دراسة جدوى تصنيع خلل الأسنان وآخر للعب الاطفال والتى نستوردهما بما يقدر بـ 40 مليون دولار ، ودراسة لمشروع مناديل الجيب واليد والتى نستوردها بما يقدر 11 مليون دولار ، ودراسة لمشروع مزيلات العرق والتى نستوردها بما يقدر 12 مليون دولار ، ودراسة لتصنيع أستيك الفلوس المطاطي والذى نستورده بما يقدر بـ 1.3 مليون دولار ، اضافة لدراسة لتصنيع أمشاط الشعر البلاستيك والملابس الداخلية الرجالى والحريمى والشالات وغيرها من الملابس .



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة شقيق الإعلامي عبدالناصر زيدان
» سقوط عصابة المخدرات في دمنهور
» بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم
» بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي
» وصول بعثة "الدراويش" لمطار القاهرة
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة
» مواجهة ساخنة بين سموحة والاتحاد بكأس مصر
» دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة
» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس
» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"
» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »