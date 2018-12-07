"مستقبل وطن": 10 دراسات جدوى لمنتجات نستوردها بالملايين لتصنيعها محليًا

07 ديسمبر 2018 - 10:54 ص

قال محمد قناوى ، القيادى بحزب مستقبل وطن ، والباحث الاقتصادى ، إنه انتهى من بحثه بمساعدة الحزب والذى يتحدث عن المنتجات غير الضرورية التى نستوردها من الخارج بملايين الدولارات رغم سهولة تصنيعها محليا وبأقل التكاليف حتى نستطيع توفير العملة الصعبة ودعم المنتج المحلى.

وأكد "قناوى"، أن بحثه يشتمل على 10 دراسات جدوى جاهزة تماما لعشر مشروعات لتسليمها مع بحثه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ليعرضها الجهاز على الشباب الذين يسعون لعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة كمعاونة ومساهمة منا مجانية لشباب مصر وذلك لأجل تنمية المنتج المحلى.

وأكد أن من بين هذه المشروعات دراسة جدوى تصنيع خلل الأسنان وآخر للعب الاطفال والتى نستوردهما بما يقدر بـ 40 مليون دولار ، ودراسة لمشروع مناديل الجيب واليد والتى نستوردها بما يقدر 11 مليون دولار ، ودراسة لمشروع مزيلات العرق والتى نستوردها بما يقدر 12 مليون دولار ، ودراسة لتصنيع أستيك الفلوس المطاطي والذى نستورده بما يقدر بـ 1.3 مليون دولار ، اضافة لدراسة لتصنيع أمشاط الشعر البلاستيك والملابس الداخلية الرجالى والحريمى والشالات وغيرها من الملابس .



