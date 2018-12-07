  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
عريقات

"عريقات" يوجه رسالة قاسية لـ"أمريكا وإسرائيل"

قناة السويس

حقيقة بيع مصر 49% من حصة قناة السويس لدول عربية

جريمة قتل

قاتلة زوجها: "مارست الرذيلة من ثاني أسبوع"

مدبولى

الوزراء يوافق على 5 قرارات جمهورية

أشهر سجين في مصر

شاهد.. ما قالته شقيقة أشهر سجين في مصر عقب الإفراج عنه

انفجار قنبلة

إخلاء مكتب "سي إن إن" بعد بلاغ بوجود قنبلة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس يتفقد الأكمنة بالدراجة الهوائية

كلوب وصلاح

"كلوب" ينتصر لـ"صلاح".. هذا ما قاله

توفيق عكاشة

شاهد.. توفيق عكاشة يبكي على الهواء تعرف علي السبب

أرشيفية

"الوزراء": اكتشفنا كوارث في منظومة الخبز

حملة مكبرة لضبط المخالفين في الجيزة

قضايا وحوادث

حملة أمنية
حملة أمنية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مباحث التموين: ضبط 61 مخالفة متنوعة بالجيزة خلال 24 ساعة

#

تنفيذ 1109 أحكام قضائية في حملة أمنية

#

حملة مكبرة على مستوى الجمهورية لإزالة التعديات على الأراضي

#

«خليه يقاقي».. حملة شعبية مغربية لمقاطعة الدجاج

تجارة المخدرات

حملة مكبرة

قضايا متنوعة

ضبطت مباحث الجيزة العديد من القضايا المتنوعة في حملة مكبرة شنتها بدائرة مركز شرطة العياط.

ونجحت جهود الحملة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين، ففي مجال المخدرات، تم ضبط 8 قضايا مخدرات، وزنت 910 جرام حشيش- 40 أقراص.

وفي مجال قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط "61 متهما - بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم - طبنجة عيار 9 مم – بندقية عيار 62 7/39 – فرد خرطوش عيار 12 مم - قطعتي سلاح أبيض".

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 146 حكما قضائيا، بياناتهم: "5 جنايات منهم 3 مؤبد – 21 مستأنفا – 72 جزئيا -33 غرامات – 15 مخالفة – 3400 مبالغ مالية".

كما تم ضبط وإحضار 7 متهمين جنائي- 249 مخالفة مرورية متنوعة – 15 مسجل شقي خطرا - 13 نوعيات – 25 مفرجا عنهم من السجون.

وفي المرافق، تم التحفظ على 2 استاند –2 ميزان – 4 تروسيكل – فاترينه – 4 ترابيزة – 2 سلم خشب – 2 برويطة - 61 كرسيا – مرتبة – 3 باب خشب – 3 كنبة – 5 استاند – 13 إعلان – 3 شعلة – 4 غرزة شاي – 2 شمسية – 41 قفص خضراوات – 3 كنبة – 24 طقطوقة – صاروخ – عربة فول – 7 كوريك عجل – 3 إسطوانات – 8 حامل حديد.

وتم تحقيق العديد من النتائج في مجال المرور، منها 3 سحب متنوع - 5 حجز سيارة - 11 تصالحا فوريا.

تأتي الحملة تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف التواجد الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

لاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين، وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة شقيق الإعلامي عبدالناصر زيدان
» سقوط عصابة المخدرات في دمنهور
» بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم
» بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي
» وصول بعثة "الدراويش" لمطار القاهرة
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة
» مواجهة ساخنة بين سموحة والاتحاد بكأس مصر
» دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة
» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس
» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"
» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »