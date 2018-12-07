حملة مكبرة لضبط المخالفين في الجيزة

07 ديسمبر 2018 - 10:47 ص

ضبطت مباحث الجيزة العديد من القضايا المتنوعة في حملة مكبرة شنتها بدائرة مركز شرطة العياط.

ونجحت جهود الحملة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، التي قادها العقيد علي عبد الكريم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، في ضبط العديد من القضايا والمتهمين، ففي مجال المخدرات، تم ضبط 8 قضايا مخدرات، وزنت 910 جرام حشيش- 40 أقراص.

وفي مجال قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط "61 متهما - بندقية خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم - طبنجة عيار 9 مم – بندقية عيار 62 7/39 – فرد خرطوش عيار 12 مم - قطعتي سلاح أبيض".

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 146 حكما قضائيا، بياناتهم: "5 جنايات منهم 3 مؤبد – 21 مستأنفا – 72 جزئيا -33 غرامات – 15 مخالفة – 3400 مبالغ مالية".

كما تم ضبط وإحضار 7 متهمين جنائي- 249 مخالفة مرورية متنوعة – 15 مسجل شقي خطرا - 13 نوعيات – 25 مفرجا عنهم من السجون.

وفي المرافق، تم التحفظ على 2 استاند –2 ميزان – 4 تروسيكل – فاترينه – 4 ترابيزة – 2 سلم خشب – 2 برويطة - 61 كرسيا – مرتبة – 3 باب خشب – 3 كنبة – 5 استاند – 13 إعلان – 3 شعلة – 4 غرزة شاي – 2 شمسية – 41 قفص خضراوات – 3 كنبة – 24 طقطوقة – صاروخ – عربة فول – 7 كوريك عجل – 3 إسطوانات – 8 حامل حديد.

وتم تحقيق العديد من النتائج في مجال المرور، منها 3 سحب متنوع - 5 حجز سيارة - 11 تصالحا فوريا.

تأتي الحملة تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، لضبط الخارجين على القانون ومكافحة الجريمة بشتى صورها، بتكثيف التواجد الأمني ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

لاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين، وطالبوا باستمرارها، مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.

وتحررت المحاضر اللازمة بتلك الوقائع والمخالفات، وأحيلت للنيابات المختصة لتولي التحقيق.