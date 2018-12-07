  • الجمعة 07 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:47 ص
بحث متقدم
عريقات

"عريقات" يوجه رسالة قاسية لـ"أمريكا وإسرائيل"

قناة السويس

حقيقة بيع مصر 49% من حصة قناة السويس لدول عربية

جريمة قتل

قاتلة زوجها: "مارست الرذيلة من ثاني أسبوع"

مدبولى

الوزراء يوافق على 5 قرارات جمهورية

أشهر سجين في مصر

شاهد.. ما قالته شقيقة أشهر سجين في مصر عقب الإفراج عنه

انفجار قنبلة

إخلاء مكتب "سي إن إن" بعد بلاغ بوجود قنبلة

الرئيس السيسي

بالفيديو.. الرئيس يتفقد الأكمنة بالدراجة الهوائية

كلوب وصلاح

"كلوب" ينتصر لـ"صلاح".. هذا ما قاله

توفيق عكاشة

شاهد.. توفيق عكاشة يبكي على الهواء تعرف علي السبب

أرشيفية

"الوزراء": اكتشفنا كوارث في منظومة الخبز

لأول مرة..

بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي

الصفحة الأخيرة

منى الشاذلي
منى الشاذلي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"

#

وفاة ممثل شهير عن عمر يناهز 61 عامًا

#

هذا ما أخبرني به طبيبي عن حجم إصابتي بالسرطان .. ولهذا أعلنت

#

خالد الصاوي يحرج منى الشاذلي على الهواء مباشرة

الراب

منى الشاذلى

احمد مكى

غناء

الاستديو

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد مكي في أغنية الراب خلال تواجده ضيفًا على حلقة برنامجها "معكم" مساء أمس، الخميس، وهو يعد أول ظهور تليفزيوني لـ"مكي" بعد محنة المرض الأخيرة، وتماثله للشفاء.

ودخلت "منى الشاذلي"، في وصلة غناء مع "مكي" في الاستوديو الخاص به بمنزله، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها وهي تغني.

من ناحية أخرى، تحدث أحمد مكي، خلال الحلقة عن محنة مرضه الأخيرة، والتي قال إنها كانت درسًا جيدًا، وجعلته يفكر في التعديل من نفسه.

وأضاف "مكي"، "ضربة جعلتني أعدل من نفسي في أشياء كثيرة، الإنسان منا عبارة عن لسان فقط، كانت الثلاجة أمامي بها ما لذ وطاب لكن لا أستطيع أن آكل، ولا أستطيع أن احتضن ابني، لقد كنت مصابًا بفيروس ليس له علاج، وظللت أعالج بالخطأ لمدة شهر ونصف".
شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة شقيق الإعلامي عبدالناصر زيدان
» سقوط عصابة المخدرات في دمنهور
» بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم
» بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي
» وصول بعثة "الدراويش" لمطار القاهرة
» طقس اليوم بارد والصغرى تسجل 14 درجة
» مواجهة ساخنة بين سموحة والاتحاد بكأس مصر
» دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات العامة
» "الأرصاد" تكشف الأسباب الحقيقية لسوء حالة الطقس
» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"
» شاهد.. شريف عامر يلعب PUBG على الهواء

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • ظهر

    11:51 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:45

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »