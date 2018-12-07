» بالفيديو.. منى الشاذلي تغني الراب مع أحمد مكي

07 ديسمبر 2018 - 10:45 ص

شاركت الإعلامية منى الشاذلي، الفنان أحمد مكي في أغنية الراب خلال تواجده ضيفًا على حلقة برنامجها "معكم" مساء أمس، الخميس، وهو يعد أول ظهور تليفزيوني لـ"مكي" بعد محنة المرض الأخيرة، وتماثله للشفاء.

ودخلت "منى الشاذلي"، في وصلة غناء مع "مكي" في الاستوديو الخاص به بمنزله، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها وهي تغني.

من ناحية أخرى، تحدث أحمد مكي، خلال الحلقة عن محنة مرضه الأخيرة، والتي قال إنها كانت درسًا جيدًا، وجعلته يفكر في التعديل من نفسه.

وأضاف "مكي"، "ضربة جعلتني أعدل من نفسي في أشياء كثيرة، الإنسان منا عبارة عن لسان فقط، كانت الثلاجة أمامي بها ما لذ وطاب لكن لا أستطيع أن آكل، ولا أستطيع أن احتضن ابني، لقد كنت مصابًا بفيروس ليس له علاج، وظللت أعالج بالخطأ لمدة شهر ونصف".

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