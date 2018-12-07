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بسبب مرض السكر.. انتحار شاب في الفيوم

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أحمد الشربينى

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انتحار شاب فى الفيوم

أقدم شاب على الانتحار فى الفيوم لمروره بضائقة نفسية لعدم قدرته على تحمل مرض السكر ومضاعفاته.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، يفيد العثور على جثة شاب منتحر، بإلقاء نفسه في بحر يوسف أمام برية هوارة عدلان، وتبين من الفحص أن الشاب يدعى "رجب س ع" 23 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر، بمحافظة بني سويف، خلع ملابسه وقفز في المياه من أعلى كوبري بالقرب من هوارة عدلان، لمروره بضائقة نفسية بسبب يأسه من مرض السكر وإجرائه العديد من العمليات الجراحية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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