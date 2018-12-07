الوزراء يوافق على تطوير مصرف مائي بقرض من البنك الأوروبي

07 ديسمبر 2018 - 10:39 ص

أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على السير في إجراءات الحصول على التمويل المقترح لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر المزمع تمويله من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال تمويلات ميسرة، تخصص كالتالى:

الأول مبلغ 69 مليون يورو لصالح وزارة الموارد المائية والري بغرض إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، وكذا الحد من التلوث في فرع دمياط من نهر النيل وتطوير تقنيات بيئية جديدة.

الثاني بمبلغ 79 مليون يورو لصالح وزارة التنمية المحلية بغرض تحسين خدمات إدارة النفايات الصلبة من خلال زيادة معدل جمع النفايات وإعادة التدوير بشكل كبير وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها إلى مكب النفايات، كما يهدف المشروع إلى خفض تلوث التربة وتحسين نوعية المياه بالمصرف، مما يساهم في زيادة الإدارة المستدامة للموارد المائية.