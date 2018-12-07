» شاهد: أغرب ما فعلته منى الشاذلي في لقاءها مع "مكي"

07 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، الفنان أحمد مكي، في أول ظهور له بعد تعافيه من المرض.



وشاركت «منى» ضيفها «مكي» الغناء على طريقة الراب، التي اشتهر بها.

