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رد ناري لـ "حماس" على فشل واشنطن بتمرير قرار أممي ضدها

عرب وعالم

المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري
المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري

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رحّبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بتصويت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، الخميس، ضدّ مشروع قرار أمريكي يدينها لإطلاقها صواريخ على إسرائيل، معتبرة نتيجة التصويت «صفعة» لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري إنّ «فشل المشروع الأمريكي في الأمم المتحدة يمثّل صفعة للإدارة الأمريكية وتأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية».

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