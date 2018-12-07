واشنطن تفشل في تمرير قرار أممي ضد "حماس"

07 ديسمبر 2018 - 12:20 ص

أحبط أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، مساعي الولايات المتحدة تمرير قرار يدين حركة "حماس" الفلسطينية.



واعتبرت صحف عبرية بينها "هآرتس" نتيجة التصويت "صفعة للإدارة الأمريكية وإسرائيل".



ولم يتمكن مشروع القرار من تخطي عتبة ثلثي الأصوات المطلوبة لاعتماده، ولم تدعمه سوى 87 دولة، فيما عارضته 57، وامتنعت 33 دولة عن التصويت.



وقبيل التصويت، وافقت الجمعية العامة على ضرورة حصول مشروع قرار واشنطن على غالبية ثلثي أصوات الجمعية، لاعتماده.



وحسب مراسل الأناضول، حصل قرار الجمعية العامة اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على موافقة 75 صوتا مقابل اعتراض 72 دولة وامتناع 26 عن التصويت.



إثر ذلك طلبت مندوبة واشنطن الأممية، نيكي هيلي، الكلمة، وحذرت ممثلي الدول بالقول: "ستكون هنالك تداعيات لو قمت بالتصويت لصالح تقويض القرار".

