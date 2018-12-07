"هنية" يبحث مع "العمادي" التطورات السياسية الفلسطينية‎

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، لبحث التطورات السياسية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان مقتضب صدر عن مكتب "هنية"، وصل الأناضول نسخة منه.
ووفق البيان، التقى هنية السفير القطري محمد العمادي، في غزة، و"بحثا آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع".
وفي وقت سابق الخميس، وصل "العمادي" غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" (شمال).
وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل. -