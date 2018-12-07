"هنية" يبحث مع "العمادي" التطورات السياسية الفلسطينية‎

التقى إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الخميس، برئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، السفير محمد العمادي، لبحث التطورات السياسية الفلسطينية.



ووفق البيان، التقى هنية السفير القطري محمد العمادي، في غزة، و"بحثا آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع".

ووفق البيان، التقى هنية السفير القطري محمد العمادي، في غزة، و"بحثا آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لإنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني وخاصة في القطاع".