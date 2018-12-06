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اليونان تقرر جمع تبرعات من الشعب لشراء سفن حربية

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أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، الخميس، إن وزارته ستفتح حسابا لجمع تبرعات من الشعب من أجل شراء سفن حربية جديدة لقواتها البحرية.
جاء ذلك في كلمة لكامينوس خلال مشاركته في "عيد القديس نقولا" بمدينة "بيره" الساحلية قرب العاصمة أثينا.
واعتبر كامينوي أن بلاده ستتحول إلى مركز للطاقة إلى جانب بقية دول البحر المتوسط.
وقال في هذا الخصوص: "هذا يجبرنا على امتلاك قوة بحرية قوية للدفاع عن حقوقنا السيادية وتعزيز الأمن في المنطقة".
وأوضح أنه ينبغي على بلاده تحقيق هدفها هذا العام المقبل.
وأضاف: "لكن الآن نحن بحاجة إلى المتصدقين والمتبرعين الكبار ببلادنا. أدعو الشعب اليوناني ومالكي السفن فيها إلى دعم جهودنا الوطنية عبر الاقتطاع من احتياجاتهم والتبرع بالأموال على الحساب الذي سيفتتح اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2019، من أجل دعم أسطولنا بفرقاطات جديدة وسفينة قيادية".
ولفت إلى أن أول مبلغ مالي للحساب الذي سيتم افتتاحه في هذا الخصوص سيدفعه من راتبه الشهري.
تجدر الإشارة إلى أن النفقات العسكرية السنوية لليونان -التي تحاول تخطي أزمتها المالية- تبلغ 5 مليارات يورو؛ ما يقابل 2.5% من دخلها القومي.

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