هذا ما قاله "دحلان" عن "السيسي" وقطر وتركيا

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أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، أن حجم الخراب الذي ارتكبته قطر في الوطن العربي يحتاج للمساءلة ويحتاج إلى 100 عام لإصلاحه، مؤكداً أنه لا يتأثر بالأكاذيب التي تبثها قطر عنه.
وأوضح "دحلان" في مقابلة مع قناة «الحدث» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مستمر في حكم مصر، وعلى قطر وتركيا أن يتعايشا مع هذا الأمر، كما أكد أن ولي العهد السعودي باقٍ في منصبه.
وأضاف أن قطر ساهمت في الانقسام الفلسطيني منذ البداية، مشيراً إلى أنها دفعت فقط 5 ملايين للأونروا خلال 9 سنوات.
وأشار إلى أن أموال قطر تحول لوزارة الدفاع الإسرائيلية ثم تحول إلى حماس، لافتاً إلى أن قرار المصالحة من الرئيس محمود عباس ثم حركة حماس.
ودعا النائب في المجلس التشريعي الرئيس الفلسطيني بالتوجه إلى غزة والشعب سيستقبله بترحاب.

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