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الخرطوم: جولة مفاوضات مع متمردي دارفور بالدوحة في يناير

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مقتل 151 متمردا بشمال دارفور
مقتل 151 متمردا بشمال دارفور

المصريون ووكالات

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أعلن مسؤول سوداني، الخميس، التوصل إلى اتفاق مع الوسطاء وحركات متمردة في إقليم دارفور، غربي البلاد، على عقد جولة مفاوضات في يناير/كانون الثاني المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن ممثل الرئاسة لمفاوضات دارفور، أمين حسن عمر، أن جلسة تشاور عقدت بالعاصمة الألمانية برلين، الخميس، شهدت اتفاقًا على عقد الجولة مع حركتي "العدل والمساواة" بقيادة جبريل إبراهيم، و"تحرير السودان/جناح ميني مناوي".
وبموجب اتفاق برلين، فإنه من المقرر أن يتواصل الوسطاء (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وقطر) مع مختلف الأطراف والشركاء لإجراء مشاورات تمهيدًا للمفاوضات، على أساس "وثيقة الدوحة" وتحقيق سلام دائم.
ومنذ عام 2003، يشهد إقليم دارفور حربًا بين الجيش الحكومي وحركات مسلحة، خلفت 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقا لإحصائيات أممية.
ورفضت حركات "العدل والمساواة" و"تحرير السودان/جناح ميني مناوي" و"تحرير السودان/عبد الواحد نور" الانضمام إلى وثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو/تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة "التحرير والعدالة". -

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