مصرع طيار أمريكي بعد اصطدام طائرتين عسكريتين

06 ديسمبر 2018 - 10:10 م

أعلن الجيش الأمريكي، الخميس، مصرع أحد أفراد طاقم مقاتلة، وفقدان 5 آخرين، بعد اصطدام طائرتين حربيتين ببعضهما، وتحطمهما قبالة سواحل اليابان، فجر الخميس.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس، عن بيان للجيش الأمريكي، أن حادث التحطم وقع على بعد 320 كلم عن السواحل اليابانية، فيما قال مسؤولون يابانيون، إنهما سقطتا على بُعد 100 كلم عن الساحل.



وفي وقت سابق الخميس، ذكر بيان صادر عن مشاة البحرية الأمريكية، أن طائرة تزويد بالوقود من طراز "كيه سي -130"، اصطدمت بطائرة مقاتلة من نوع "إف/إيه -18"، خلال طلعة تدريب روتينية، بعد أن انطلقتا من قاعدة "إيواكاني" الجوية باليابان، مشيرًا إلى سقوط الطائرتين جرّاء الاصطدام.



وأوضح البيان، أن 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تزويد الوقود، فيما كانت المقاتلة الحربية الأخرى تقل اثنين.



وقالت إن قوات الدفاع البحرية اليابانية، عثرت على فرد من طاقم الطائرة التي تقل اثنين، وتم نقله إلى المستشفى، مشيرة أنه في حالة مستقرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



ولفت البيان، إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات اصطدام الطائرتين.

