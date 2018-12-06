  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:50 م
بحث متقدم
تويتر

هؤلاء الأكثر تأثيراً على "تويتر" خلال العام الحالي

توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف لأول مرة سبب استضافته للسفير الإسرائيلي

بطاقات التموين

تعليق "التموين" على محاولة انتحار مواطن بسبب "الحذف"

دحلان

هذا ما قاله "دحلان" عن "السيسي" وقطر وتركيا

رانيا يوسف

تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية عن فستان رانيا يوسف

سعد الهلالي

جامعة الأزهر: «الهلالي» عالم جليل وإن اختلفنا معه

أرشيفية

شكاوى من ارتفاع أسعار البطاطين.. والتجار يردون

زعيم الجماعة الإسلامية: أردوغان يشبه هذا الحاكم

هذا ما قاله «الإخوان» عن تجربة «أردوغان» في تركيا

موقف سيارات

سائقو الميكروباص: إحنا الحكومة والقانون

البابا تواضرس

جبرائيل: زيارة البابا للسعودية، لم يحسم موعدها

نتنياهو يطالب "يونيفيل" بإجراءات "أكثر شدة" ضد "حزب الله"

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس

#

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بسبب "حزب الله"

#

زعيم حزب بريطاني يسيء للنبي بمسيرة مناهضة للمسلمين

#

محامو سارة نتنياهو: لائحة الاتهام الموجهة ضدها "سخيفة"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، "قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان" (يونيفيل) إلى تحمل مسؤوليتها، واتخاذ أجراءات "أكثر شدة" مع "حزب الله"، وفق إعلام عبري.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال لقائه، قرب الحدود اللبنانية، عددا من السفراء الأجانب المعتمدين لدى إسرائيل، تطرق فيها إلى إعلان تل أبيب اكتشاف نفق أسفل حدودها مع لبنان.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن نتنياهو قوله إن "أنفاق حزب الله هي تعبير عن العدوانية الإيرانية في المنطقة".
ودعا نتنياهو السفراء الأجانب إلى إدانة "انتهاك سيادة إسرائيل"، والانضمام إلى مطالبها بفرض "عقوبات مشددة على حزب الله".
كما انتقد أداء قوات "يونيفيل"، معتبرا أنه "يتوجّب عليها توسيع مهمتها في جنوب لبنان، ومراقبة ومنع حزب الله من نقل السلاح إلى جنوب لبنان".
وتابع: "كان لدى حزب الله 15 ألف صاروخ في الجنوب بعد حرب لبنان الثانية (2006)، واليوم لديه عشرة أضعافها، ولم نر أية شكوى أو تقرير من طرف (يونيفيل)".
ولفت إلى أن إسرائيل طلبت اجتماعا طارئا لمجلس الأمن لبحث قضية نفق "حزب الله"، وأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبلغه أن ذلك سيتم هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، دون تحديد.
وأضاف نتنياهو إن "إسرائيل ستعمل على تدمير كافة أنفاق حزب الله، لكنها ستتجنب الدخول في تصعيد مع الحزب"، مشيرا إلى أن إمكانية التصعيد منخفضة، لكن إسرائيل مستعدة له.
والثلاثاء، أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "درع الشمال" لتدمير أنفاق تقول إن "حزب الله" حفرها أسفل حدودها مع لبنان.
وعلى صعيد آخر، قال استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، الخميس، إن الأخير "يعتبر وجود أنفاق بين دولة وأخرى أمرا غير مقبول".
جاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، تطرق خلاله إلى زيارة أجراها قائد "اليونيفيل"، إلى جانب فريق تقني، في وقت سابق الخميس، إلى أحد المواقع القريبة من مدينة "ميتولا" شمال إسرائيل، حيث قالت الأخيرة إنها اكتشفت نفقًا قريبًا من الخط الأزرق".
وأضاف دوغريك: "بناءً على تفتيش الموقع، يمكن لليونيفيل تأكيد وجود نفق هناك".
وأردف: "وبناء على ذلك، تشارك اليونيفيل الآن مع الأطراف في متابعة إجراءات المتابعة العاجلة، ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير، وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان".
وتضم اليونيفيل حاليا حوالي 10.500 جندي حفظ سلام يقومون بنحو 14.500 نشاط عملياتي شهريا، ليلا ونهارا، جنوب نهر الليطاني.
ويعمل في البعثة أيضا حوالي 800 موظف مدني. كما تضم اليونيفيل قوة بحرية تتألف من 6 سفن.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: هذا ما اكتشفه العلماء أسفل ضريح النبي يونس
» توفيق عكاشة يوجه رسالة هامة لسيدات مصر
» المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء
» المصري يقرر إقالة مصطفى يونس
» وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط
» نواب: على الحكومة أن تستعد للأمطار والسيول بهذه الوسائل
» إغلاق برج إيفل أمام الزوار يوم السبت تحسبًا للاحتجاجات
» المفتي: أنشأنا وحدة رسوم متحركة لتصحيح المفاهيم
» «ميسي» عضوًا بنادٍ إسرائيلي شديد العنصرية ضد العرب
» درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة
» القضاء التركي يرفض تعليق ارتداء الحجاب في الجيش

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »