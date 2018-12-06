تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية عن فستان رانيا يوسف

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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أكد الإعلامى تامر أمين، أن الفنانة رانيا يوسف أخطأت خطأ كبيرا عندما ارتدت فستانا يكشف أكثر ما يستر وهى خطيئة كبرى من رانيا لاختيارها هذا الفستان ايا كان السبب.
وأوضح "أمين"، خلال تقديمه حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار" الفضائية، مساء الخميس، أن هذا الفستان هز عرش الـ سوشيال ميديا.
وأضاف "أمين" أن هذا الفعل يستحق الاعتذار الواضح الذي لا يوجد به أى مبررات، معلقا « رانيا بتقول أن المصور اللى غلطان ازاى يبقى غلطان هو عمل فوتوشوب بالصورة يا رانيا ولا صور اللى شافه قدامه».
وأردف "أمين" بالقول إن "رانيا ظهرت مع الإعلامى عمرو أديب وكذبت وقالت ان البطانة السبب معلقا.. ايه دا انتى بتستعبطينا ولا ايه الفستان ده نوع جديد فى الاسواق العالمية وهو اصلا من غير بطانة» .
وكشف "أمين" عن أن هذه الفستان يسمى « سي فرو .. باللغة الإنجليزية» بمعنى «مفهوش حاجة تحت» .

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