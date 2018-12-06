تامر أمين يفجر مفاجأة مدوية عن فستان رانيا يوسف

أكد الإعلامى تامر أمين، أن الفنانة رانيا يوسف أخطأت خطأ كبيرا عندما ارتدت فستانا يكشف أكثر ما يستر وهى خطيئة كبرى من رانيا لاختيارها هذا الفستان ايا كان السبب.

وأوضح "أمين"، خلال تقديمه حلقة من برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار" الفضائية، مساء الخميس، أن هذا الفستان هز عرش الـ سوشيال ميديا.