جامعة الأزهر: «الهلالي» عالم جليل وإن اختلفنا معه

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رئيس جامعة الأزهر

الدكتور محمد المحرصاوي

الظهور اعلاميا

منع أساتذة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بمنع ظهور أساتذة الأزهر في وسائل الإعلام؛ للتصدي للشئون الدينية والإفتاء، دون الرجوع له، أو الحصول على تصريح من الجامعة، وذلك بعد أيام من أزمة الدكتور سعد الدين الهلالي، وموقفه من قضية المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بالميراث.

وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر, إن "قرار رئيس الجامعة بمنع ظهور أساتذة الجامعة من الظهور إعلاميًا إلا بموافقة مسبقة, هي عملية تنظيمية لظهور أعضاء هيئة التدريس؛ حفاظًا على قيمة وقامة الأزهر، وكل من ينتسب إليه, وحفاظًا أيضًا على جامعة الأزهر".

وأوضح, أن "هناك من يظهر على القنوات الفضائية، وهم ليسوا أهلًا للفتوى, وآراؤهم لا تتناسب مع العصر, فكان لابد من تنظيم الظهور الإعلامي حتى يخرج المختصون من أهل العلم، حفاظًا على الخطاب الديني, والدين من الدخلاء الذين يتحدثون باسم الأزهر دون فهم وعلم".

وأشار المتحدث باسم جامعة الأزهر, إلى أن "القانون أعطى للأزهر حق التنظيم, بأن يخرج من يتحدث في أمور الدين باسم الأزهر، مثله مثل أي مؤسسة، يوجد مختص يوضح للمواطنين الحقائق".

وشدد زراع على أن "القرار ليس المقصود به شخص معين, حتى لا يقال إن القرار صُدر بعد إفتاء الدكتور سعد الدين الهلالي بشأن فتوى الميراث", واصفًا الهلالي بأنه "عالم جليل وله مواقفه، ونحترمه ونقدره, وإن كنا نختلف معه في بعض الآراء وليس هذا تقليلًا من شأن أحد".

وقال إنه من سيتم الموافقة على ظهورهم الإعلامي، "سيكون كل حسب تخصصه، على سبيل المثال إذا كانت المسألة تتعلق بالفقه سوف يخرج أستاذ متخصص في الفقه, كما أن الاختيار سيكون على حسب الدرجة العلمية للمتقدم, فلا يجوز أن نقدم معيدًا على رئيس قسم أو أستاذ دكتور, مع تقديرنا للمعيد، وأننا نعلم أنه على درجة علمية عالية".

وعزا المتحدث باسم جامعة الأزهر, القرار إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من المنتسبين إلى الأزهر على الشاشات الفضائية المختلفة مثل لقب بالشيخ "ميزو"، وهو ما يشوه صورة الأزهر, وغيره مثل ظهور "الشخص" الذي ادعى أنه مفتي أستراليا ثم تبين أنه شخص مفصول من الأزهر".

وأوضح زراع، أن "المذاهب الفقهية الأربعة تدرس في جامعة الأزهر مع أن هناك اختلافًا فيما بينها، لكن في نهاية الأمر يوجد احترام بينها".


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