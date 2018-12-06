ضبط "ديلر" دمياط بالبانجو

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الحبس ٤ أيام لعاطلين لحيازتهما ٢ كيلو بانجو
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نجحت أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط ، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة،وبحوزته 45 كيلو جراما من مخدر البانجو ، وسلاح ناري.

كانت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط ، وقسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بقطاع الأمن العام قد أكدت تردد عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس - بالدقهلية) على المحافظة للإتجار فى المواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات ، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكى وبحوزته بندقية آلية ، و 7 طلقات من ذات العيار ، كمية من نبات البانجو المخدر ، وزنت 45 كيلو جراما.. واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي .

واتخذت الأجهزة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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