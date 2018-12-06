تعرف على قائمة الترجي التونسي بمونديال الأندية

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كأس العالم

المصريون

الترجى

أعلن الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي بقيادة معين الشعباني، قائمة فريقه استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تقام في الإمارات خلال الفترة من 12 وحتى 21 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الترجي يشارك في مونديال الأندية باعتباره بطل أفريقيا، وجاءت القائمة كالتالي:

معز بن شريفية، على المشاني، أيمن محمود، شمس الدين الذوادي، آدم الرجايبي، أنيس البدري، بلال الماجري، محمد بلايلي، خليل شمام، محمد على اليعقوبي، هيثم الجويني، فوسيني كوليبالي، سعد بقير، رامي الجريدي، أيمن بن محمد، سامح دربالي، على جمال، إيهاب مباركي، غيلان الشعلالي، حسين الربيع، محمد المسكيني، طه الخنيسي، فرانك كوم.



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