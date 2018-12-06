» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك

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ريال مدريد

المصريون

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه فريق ميليا من الدرجة الثالثة، بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان ريال مدريد قد حسم لقاء الذهاب الذى أقيم أواخر شهر أكتوبر الماضى برباعية نظيفة.

افتتح ماركو أسينسيو أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 33 من زمن اللقاء، ونجح فى إضافة الهدف الثانى فى الدقيقة 35 من زمن المباراة.

وعزز اللاعب الشاب خافيير سانشيز من تقدم الفريق الملكى بالهدف الثالث فى الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وفى الشوط الثانى سجل النجم إيسكو رابع أهداف الفريق الملكى من تسديدة رائعة فشل حارس ميليا فى التصدى لها بالدقيقة 48 من زمن المباراة.

وأحرز البرازيلى الشاب فينيسيوس جونيور خامس أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وقلص ياسين قاسمى النتيجة لفريق ميليا بتسجيله الهدف الأول فى الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

واختتم إيسكو سداسية ريال مدريد فى الدقيقة 83 من زمن المباراة، بتسجيله الهدف الشخصى الثانى له فى المباراة.

بتلك النتيجة يتأهل الريال إلى الدور ثمن النهائي من البطولة.


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