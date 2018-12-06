» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني

06 ديسمبر 2018 - 07:31 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك شيوخ وعلماء كبار يقاومون تطوير الخطاب الديني، مؤكدًا أن التجديد لا يعني القضاء على الثوابت.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc "، اليوم الخميس: "أنا زعلان معظم الشيوخ بيقاوموا تجديد وتطوير الخطاب الديني"، "أنا بشوف نسخ مكررة كلها تلقين، مفيش حد عاوز يطور، كله يعتمد على الحفظ فقط"، لافتًا إلى أن تجديد الخطاب الديني لا يعني القضاء على الثوابت والأسس ولكن مسايرة العصر.