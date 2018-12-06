«الحضري» يوجه رسالة إلى جماهير الإسماعيلي

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الحضرى

حرص عصام الحضرى، حارس مرمى الإسماعيلي، على توجيه رسالة إلى جماهير الدراويش عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتب «الحضري»، "تزعلوا من الحضري تشتموا المهندس إبراهيم تزعلو من المهندس إبراهيم تشتموا شيحة تزعلوا من شيحة تشتموا الحضري والله أني اشهد الله ان مافي حد بيحب إسماعيلية والإسماعيلي آد الرجل ده وهو بالمناسبة من انجح الناس في المجال دي شهادة حق للعقلاء، بس دايماً الأشجار المثمرة بس هي التي تقذف بالحجارة".

وكانت جماهير الإسماعيلي قد هاجمت أمس عصام الحضري ومحمد شيحة وكيل اللاعبين.



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