قيادي بـ«البناء والتنمية» ينفي استقالات أعضاء الحزب

06 ديسمبر 2018 - 07:27 م

نفى سيد فرج، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية ، وجود استقالات داخل الحزب وتأسيس حزب سياسي جديد من بعض أعضائه.

وقال "فرج"، خلال بيان له اطلعت "المصريون" على نسخة منه، "ورد في الشريط الإخباري لقناة "مكملين" أن عددا من أعضاء الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية قد قدموا استقالتهم ويطالبون بتأسيس حزب سياسي موسع".

وأضاف "نشر الخبر بهذه الصيغة وهذه الطريقة ليجعل منه خبراً غير صحيح وهو ما يمكن معه أن يوصف بالتدليس المتعمد لإظهار الأمور على غير حقيقتها للإيحاء بأن العدد كبير وأن ثمة انشقاقات كبيرة في الحزب" .

وتابع :"من نشر هذا الخبر يعلم ذلك جيدا،لأنه لم يتقدم أحد باستقالته من أعضاء الحزب أو أعضاء الهيئة العليا للحزب داخل مصر ولم يعلن أحد منهم ذلك في أي من وسائل الإعلام ،ولكن الذي نقلت عنهم بعض المواقع هم خمسة من أعضاء الحزب الأفاضل خارج الوطن ولكنهم ليسوا من الهئية العليا".

واختتم :"نهيب بكل وسائل الإعلام تحري الصدق والشفافية في نقل الحقائق".