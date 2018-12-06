ألمانيا تحذر من "كارثة إنسانية" باليمن

06 ديسمبر 2018 - 07:13 م

حذّر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، من "كارثة إنسانية" باليمن حال فشل المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، والتي انطلقت اليوم.

وشدد الوزير الألماني، في تصريح أدلى به من مدينة ميلانو الإيطالية على هامش مشاركته في الاجتماع الـ25 لمجلس وزراء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، على ضرورة ممارسة ضغوط على الأطراف المشاركة في المشاورات من أجل إنهاء الحرب باليمن.

وأكد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن دون عوائق "وإلا سيموت الكثير من الناس وينبغي أن نتجنب هذا بأي ثمن".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت المشاورات اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد، في مساع جديدة للتوصل إلى عملية سلام ووقف الحرب الدائرة بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منذ مطلع العام 2015.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف (سبتمبر 2018).

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع في اليمن الذي يبلغ عدد سكانه 28 مليون نسَمة، بـ "أكبر أزمة إنسانية في العالم".