الروم والمغول والفرس تكاتفوا ضد ثورات الربيع العربي

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ثورات الربيع العربي

قيادي إخواني

المغول

الروم

قال الدكتور إبراهيم الزعفراني، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن ماحدث مع ثورات الربيع العربي هو معركة كونية ذات أبعاد تاريخية.

وكتب "الزعفراني"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تكالبت علينا أحفاد القتلة مصاصي الدماء من الروم والمغول والفرس وأحفاد عبدة العجل ، وخيانة أحفاد عبدة السلطة والمال من أصحاب العروش فى بلادنا وقادة الجيوش".

وأضاف "فانقضوا بإجرامهم وقوتهم وأموالهم ومكرهم وجبروتهم ليسقطوا ربيعنا العربي الذى كان يعنى تخلصنا من العبودية وتمتعنا بالحرية والعدالة والتقدم الذى يعيشونه فى بلادهم".

وتابع: "لكننا لن نركع ولن نستسلم ولن نهدأ حتى نتخلص من ربق عبوديتكم لنا ، سنبدع ونتفوق فى كل مجال ، لنستعيد مكانتنا ، ولنرى العالم حضارتنا الطاهرة وخلقنا ومبادئنا وعدلنا وإنصافنا".



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