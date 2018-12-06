داعية سلفي يطالب جامعة الأزهر برفض ظهور «الهلالي» إعلاميًا

06 ديسمبر 2018 - 06:54 م

طالب سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، الأزهر الشريف، برفض الأزهر الشريف ظهور الدكتور سعد الهلالي مرة أخرى في الإعلام.

وكتب "حمودة"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أطالب جامعة الأزهر برفض ظهور سعد الهلالي إعلاميًّا، لأن إعطاء الهلالي ترخيصًا بالظهور الإعلامي يعني أن الجامعة مسئولة عن فتواه وأقواله البعيدة عن صحيح الدين، والمنافية لما استقر عليه المسلمون لقرون طويلة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا".

وأضاف "وقرار جامعة الأزهر بمنع الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة التدريس إلا بإذن من الجامعة ؛ كان بسبب ما اقترفه الهلالي من عبث بالثوابت، فكيف يكون الهلالي أول المطالبين بالتصريح له بالظهور إعلاميًّا".

وتابع :"وتاريخ الهلالي يُؤكد خرقه للثوابت الشرعية ، ومخالفته للمقطوع به من الأحكام ، وإثارة الفتنة والقلاقل في المجتمع ، وتشويه صورة الأزهر وجامعته ، وقبل تعديه على النصوص الثابته في الميراث ، فقد حاول العبث بأحكام الطلاق ، عندما زعم عدم وقوع الطلاق الشفهي ، وفتواه بالأضحية بالديك ، وفتواه في الراقصة الشهيدة ، وغيرها من الشذوذات التي تُشوه مكانة الأزهر العالمية.



