الأرصاد: أمطار غزيرة خلال ساعات

06 ديسمبر 2018 - 06:50 م

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا غزيرة، خلال الساعات المقبلة، مساء اليوم.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تلك الأمطار تصل متوسطة على القاهرة.

وأضاف أنه من المتوقع انحسار الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل، محذرًا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر في المحافظات الساحلية والوجه البحري بوجه عام.



