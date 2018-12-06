  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

وزير المالية

وزير المالية: زيادة الأسعار على هذه السلع فقط

الأرصاد

درجات الحرارة تصل لـ3.. تعرف على طقس غد الجمعة

السترات الصفراء

شرطيون ينضمون لاحتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا

جمال عبدالناصر وهيكل

المسكوت عنه في حوارات الرؤساء والوزراء

دار القضاء العالي

23 ديسمبر.. القضاء ينظر دعوى تعديل مدة الرئاسة

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

مخدر الاستروكس

«دفاع البرلمان» تناقش إدراج «الإستروكس» بجدول المخدرات

الأرصاد: أمطار غزيرة خلال ساعات

عرب وعالم

أمطار غزيرة - أرشيف
أمطار غزيرة - أرشيف

متابعات

أخبار متعلقة
#

سيول تنهي حياة 21 عراقيا

#

أمطار على القاهرة خلال ساعات

#

ارتفاع عدد ضحايا السيول في نيكاراجوا إلى 17 قتيلًا

#

رئيس هيئة الأرصاد يحذر من هذا الأمر الخطير

الأرصاد

أمطار

طقس

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطارًا غزيرة، خلال الساعات المقبلة، مساء اليوم.

وأوضح الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن تلك الأمطار تصل متوسطة على القاهرة.

وأضاف أنه من المتوقع انحسار الأمطار على السواحل الشمالية السبت المقبل، محذرًا من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر في المحافظات الساحلية والوجه البحري بوجه عام.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يهدد "حزب الله" وحماس
» أزهريون يردون على«الجندي»: الجنة بها علاقات جنسية
» انهيار منزل مكون من 3 طوابق
» الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المصري
» الجندي: معظم الشيوخ يرفضون تجديد الخطاب الديني
» ريال مدريد يتأهل لدور الـ16 بكأس الملك
» إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص
» فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي
» بروتوكول تعاون بين "الصحة" و"الاتصالات" و"الإنتاج الحربي"
» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة
» تركيا تدرس تقليص مدة الخدمة العسكرية

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
جمال عبدالناصر وهيكل
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »