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المؤبد لقاتل طالبة الأزهر

قضايا وحوادث

طالبة الأزهر الضحية
طالبة الأزهر الضحية

محمد فضل- متابعات

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية بالسجن المؤبد "لفرحان. ي" المتهم بقتل طالبة الأزهر أسماء الرفاعي بمدينة نصر .

كانت نيابة مدينة نصر أول، أمرت في وقت سابق بإحالة "فرحان. ي" للجنايات بتهمة قتل المجني عليها أسماء الرفاعي عمدا مع اقترانها بجريمة السرقة بالإكراه.

وقال المتهم "فرحان.ي" سائق، في تحقيقات المستشار أحمد هشام، وكيل النائب العام، إنه يسكن بشقة مستأجرة في مدينة نصر، وينقل زبائن بـ"توك توك" من منطقة مجاورة لشقة المجني عليها، وخطط لسرقتهن بعدما علم أنهن طالبات ويغادرن مسكنهن في التاسعة صباح كل يوم.

وأضاف المتهم أنه رصد خروج الفتيات من العقار، وركن "التوك توك" في منطقة مجاورة، وصعد إلى الشقة لسرقة ما بها، لكنه فوجئ بالضحية نائمة، وعندما استيقظت، أصابه الذهول وقرر قتلها خوفًا من افتضاح أمره، مشيرًا إلى أنه انقض عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها وآخر ملك لصديقتها وأن "المفاجأة" منعته من سرقة ذهب الطالبة أسماع الرفاعي، وفرَّ هاربًا.


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