ليست برلمانات سلق بيض

06 ديسمبر 2018 - 06:45 م

لأنه من المفروض أن يصدق البرلمان البريطاني علي الإتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مع الإتحاد الأوربي بخصوص خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي "بريكست" لا زالت المناقشات حامية منذ ثلاثة أيام والتي من المقرر أن تستمر خمسة أيام. خلال تلك المناقشات الحامية وما تخللها من هجوم ونقد وفي بعض الأحيان إتهامات بالخنوع أو التهوين وجدت رئيسة الوزراء ماي نفسها في موقف لا تُحسد عليه ولحقتها كما تقول الصحف ثلاث هزائم امام مجلس العموم وكانت ماي تسعي هي وفريقها لإقناع بعض النواب بقبول بنود الإتفاق والتي يتشككون في توابعه ونتائجه علي بلادهم بريطانيا، لم يكتفي النواب المعارضون بإلحاق الهزيمة برئيسة الوزراء، بل أجبروها علي نشر الإستشارة القانونية كاملة والمتعلقة بالإتفاق.

أخذ مناقشة والجدل حول موضوع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوربي "بريكست" مساحة من الوقت كبيرة للدرجة التي أجري إستفتاء الشعب في 2016 علي الخروج، وكانت النتيجة لصالح الخروج، للدرجة التي أقنعت شعوب البلدان الأخري بأن الحكومة البريطانية تحترم مواطنيها بل تخشي غضبها ومن ثم وجوب فعل ما يصب في مصلحتهم، ليس الخارج فحسب، بل أن المواطنين البريطانيين أنفسهم يشعرون بأنهم مواطنون بحق لهم الحق في إبداء رأيهم فيما يخص مصالحهم ومستقبل بلادهم وهو ما يترتب عليه أن يفعل هذا المواطن حتي لو كان المستحيل من أجل بلده.

علي النقيض مما سبق، فإن وجدت البرلمانات في بلدان الشرق الأوسط، فيغلب عليها التمثيل الشكلي "سد خانة" أكثر منه تمثيلاً حقيقياً بما لا يعبر عن مشاكل المواطنين أو إدخال تشريعات عن قوانين تحقق للمواطنين حياة آمنة وجيدة ومستقرة وتسد فراغات أو ثغرات أوجدتها المتغيرات الحياتية سواء في الداخل أو الخارج. لكن وللأسف فإن معظم البرلمانات لسلق القوانين والموافقات السريعة والتي تقترب من سرعة الضوء، إضافة إلي أنها في الغالب تعمل لصالح الأنظمة وإسترار بقاءها في السلطة، وبالرغم من إحترامنا لخصوصيات كل البلاد، إلا أن ما يحدث في السودان الشقيقة ليس ببعيد عن موضوعناهذا ، حيث المطالبات في البرلمان السوداني بتعديل الدستور لزيادة مدة حكم الرئيس عمر البشير والتي من المقرر أن تنتهي في عام 2020، هذا وللعلم بأن الرئيس البشير يحكم السودان منذ 1989 وحسب الدستور هناك فليس له فرصة أخري للترشح، إلا إذا نجح البرلمان في تعديل الدستور!!!.