وزيرة الصحة: قافلة طبية أسبوعية مجانية لأهالي "جزيرة الوراق"

06 ديسمبر 2018 - 06:44 م

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تنظيم قافلة علاجية مجانية بكافة التخصصات الطبية لأهالي جزيرة الوراق بصفة أسبوعية.

تأتى هذه القافلة بناءً على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بتوفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان مجاهد أن القافلة تشمل تخصصات طبية في الباطنة والأطفال والأسنان والعظام والأنف والأذن والجلدية وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلي الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

ولفت مجاهد إلى أن القافلة تضم موظف من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرة للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام و الوراق.

ويذكر أن القافلة العلاجية بدأت عملها منذ شهر سبتمبر الماضي والعمل بها يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يتردد حوالي 700 مواطن على القافلة كل يوم خميس.

كما تقوم الرائدات الريفيات خلال يوم عمل القافلة بتعليم السيدات أعمال الحياكة و"التريكوه"، لزيادة دخلهم المالي، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم في أعباءهم المعيشة.



