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«البنتاغون» ينعى كلبًا قتل في اشتباكات مع«القاعدة»

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كلب
كلب

محمد فضل- متابعات

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أفغانستان

قتل

كلب

البناتغون

نعى "البنتاغون" في بيان رسمي، كلبا قتل في أفغانستان قبل نحو أسبوعين، بحسب صحيفة "ّذا هيل" الأمريكية.

وجاء في البيان أن الكلب "مايكو" قتل في اشتباك مع تنظيم القاعدة رفقة جندي، بعد مساهمته في إنقاذ حياة جنود كثيرين طيلة فترة خدمته.

ووقع الاشتباك في ولاية نيمروز جنوبي أفغانستان، في الرابع والعشرين من تشرين نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن "مايكو" خدم لسنوات في كتيبة "الرينجرز" التابعة لقوات الصاعقة الأمريكية.

وقال البنتاغون في بيان إن "الكلب مايكو أنقذ حياة مدربه وغيره من الجنود، نشكره على خدمته وتضحيته".

وولد الكلب مايكو عام 2011 في هولندا، لينتقل بعد عام ونصف إلى الولايات المتحدة، وبعد تدريبات مكثفة تمكن أن يساهم في 50 مداهمة مع قوات "الرينجرز".

وذكر البنتاغون أن من المهام التي شارك فيها "مايكو"، اعتقال مسلحين وإزالة ألغام، والكشف عن عبوات ناسفة.


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