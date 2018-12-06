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فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي

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تظاهرات فرنسا
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وكالات

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باريس

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السترات الصفراء

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، عزمها نشر أكثر من 65 ألف شرطي في أنحاء البلاد لتأمين المظاهرات المرتقبة السبت.

وأوضح رئيس الوزراء إدوارد فيليب، في كلمته بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، أن الخطوة "تأتي لمواجهة أعمال شغب محتملة" في الموجة المقبلة من احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".

والأربعاء، أعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019، على خلفية احتجاجات "ذوي السترات الصفراء".

واحتجاجات "السترات الصفراء" ضد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيش، والتي عمت مدنًا مختلفة منذ 17 نوفمبر/تشرين ثان الماضي؛ شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، "مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع"، ما أثار انتقادات على نطاق واسع. -


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