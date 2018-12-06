سفير مصر بلندن يلتقي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

06 ديسمبر 2018 - 06:38 م

التقى السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية في لندن، مع "سوما شاكراباتي" رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قبيل سفر الأخير إلى مصر للمشاركة في فعاليات "منتدى إفريقيا 2018".

وقد صرح عادل بأن اللقاء قد شهد إعرابه عن التقدير لأنشطة واستثمارات البنك في مصر، والتي تجاوزت 4.5 مليار يورو، لتحتل مصر المرتبة الثانية من بين كبرى الدول التي يعمل بها البنك من حيث حجم الاستثمارات، وهو ما يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي من جانب أحد أهم مؤسسات التمويل الدولية. ‏

كما عبر السفير المصري عن الترحيب بالمشاركة المرتقبة لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الدورة الثانية لمنتدى الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ، والذي سيشهد مشاركة رفيعة المستوى من جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، فضلاً عن العديد من كبرى المؤسسات الاستثمارية والمنظمات الدولية.

من جانبه، أعرب "شاكراباتي" عن تطلعه إلى زيارة مصر والمشاركة بمنتدى الاستثمار في أفريقيا، مؤكداً على الأهمية التي يوليها البنك الأوروبي إلى تعاونه مع القاهرة، حيث لا يستبعد أن تحتل مصر المرتبة الأولى من بين دول عمليات البنك قريباً. ومن ناحية أخرى، أكد المسئول الأوروبي على تطلعه للتعاون والاستفادة من الخبرات المصرية على الصعيد الأفريقي، في إطار الدراسة التي يجريها البنك للتوسع في أنشطته بعدد من دول القارة خلال المرحلة المقبلة.