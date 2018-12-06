«الدراسات الدبلوماسية» ينظم دورة تدريبية لكوادر وزارة المالية

06 ديسمبر 2018 - 06:36 م

نظم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، خلال الفترة من 2 إلى 6 ديسمبر 2018، دورة تدريبية فى مجالات تنمية المهارات الدبلوماسية والمراسم والتخاطب والعلاقات الدولية.

شارك فيها 23 مرشح من وزارة المالية، من بينهم مسئولين رفيعي المستوى، وعلى رأسهم رئيس مصلحة سك العملة ورئيس الإدارة المركزية للبحوث المالية والتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة النقدية – قطاع التمويل، ورئيس وحدة شئون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات، ومدير عام العلاقات العامة بمصلحة الضرائب العقارية.

وقد حرص المعهد على إعداد برنامج تدريبي متكامل وشامل للدورة المشار إليها ليتضمن ثلاثة محاور رئيسية حيث تناول المحور الأول: الموضوعات المراسمية والاتيكيت بتدريبات عملية، وتناول المحوران الثاني والثالث الموضوعات السياسية وتنمية القدرات والمهارات الدبلوماسية.

وشمل البرنامج التدريبي التعريف بالدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية وأجندة مصر 2030، ومحاضرات تفاعلية لتنمية قدرات ومهارات التخاطب والتواصل المؤسسي، وكذلك المفاوضات من الناحيتين المراسمية والموضوعية، وقواعد الأسبقيات في اللقاءات الرسمية وترتيب الجلوس وإدارة المؤتمرات والاجتماعات الرسمية.

وباختتام الدورة، سيتم ترتيب زيارة إلى قصر وزارة الخارجية التاريخي بميدان التحرير لزيارة متحف وزارة الخارجية لتعريف كوادر الدولة المصرية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريق، كما سيعقب هذه الزيارة تسليم السيد السفير د. سامح ابو العينين مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية شهادات إتمام الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبي.