حبس برازيلي وأردني لتورطهما في تهريب كوكايين

06 ديسمبر 2018 - 06:22 م

قضت الدائرة الخامسة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المؤبد على برازيلي وأردنى الجنسية، بتهمة تهريب وجلب مواد مخدرة "الكوكايين"، عبر مطار القاهرة، لترويجها داخل البلاد.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العليم الجندة، وعضوية كل من المستشار شريف حسنى، و أحمد هارون، وسكرتارية سعيد عبد الستار.

البداية كانت أثناء قيام موظف جمارك بميناء القاهرة الجوى، بتفتيش حقائب إحدى الرحلات القادمة من دولة البرازيل، وأثناء ذلك اشتبه فى أحد الركاب عقب شعوره بالارتباك، فقام باستدعاء ضباط الملاحية التابعين لإدارة مكافحة المخدرات، وبتفتيش حقيبة المتهم عثر بداخلها على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين.

وبمناقشة المتهم اتضح أنه يدعى " أندريه.ف " 26 سنة، وأنه قام بجلب مخدر الكوكايين، لترويجها داخل البلاد بالتعاون مع شخص آخر اردنى الجنسية، يدعى " خالد.ع " 50 سنة، فتم استهدافه بمأمورية بالفندق المقيم به، وتم ضبطه وإحضاره، وبمواجهتهما اعترف المتهمان باتفاقهما على جلب مخدر الكوكايين لترويجها داخل جمهورية مصر العربية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمان للنيابة العامة التى إحالتهما لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المؤبد عليهما.



