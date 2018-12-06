  • الخميس 06 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
تظاهرات فرنسا

فرنسا تتأهب لتظاهرات السبت بـ65 ألف شرطي

الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري

القمص عبدالمسيح بسيط

الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

الخبز

الحكومة تجري تجارب لإدخال البطاطا في رغيف العيش

جانب من اللقاء

«السيسي»: مركبات ذاتية القيادة في العاصمة الجديدة

بابا الفاتيكان والشيخ محمد بن زايد

زيارة تاريخية لبابا الفاتيكان للإمارات

وزير الخارجية سامح شكري

«الخارجية» ترد على بيان أممي مُسئ لمصر

مسيرات غزة (أرشيفية)

مسيرات بغزة رفضًا لمشروع أممي لإدانة "حماس"

وكلاء اللاعبين

«بيزنس» وكلاء اللاعبين في مصر

مساجد الجزائر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من المساجد

"حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة

عرب وعالم

فوزى برهوم
فوزى برهوم

وكالات

أخبار متعلقة
#

ما هو مصير "حماس" في حال إدانة الأمم المتحدة؟

#

فرنسا تدين "حماس" في الأمم المتحدة

#

"فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي

#

الاتحاد الأوروبي يعترض على مشروع إدانة حركة حماس

حماس

فلسطين

غزة

فوزى برهوم

ثمنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لمواجهة مشروع قرار أمريكي مطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم، ويدعو لإدانة الحركة.

وقال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان صحفي، نشر على الموقع الرسمي للحركة: "اليوم نتابع كما كل شعبنا الفلسطيني الجهود الحثيثة التي تبذلها دول وأطراف عدة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي".

واعتبر برهوم أن "كل ما تقوم به مكونات شعبنا ومؤسساته وما تبذله جهات الاختصاص في السلطة وخاصة ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هو جهد مقدر ومسؤول ينم عن شعور بالمسؤولية وإدراك لخطورة التحديات".

وتابع: "هذا تأكيد أننا بوحدتنا نستطيع أن نحمي حقوق شعبنا ونواجه التحديات كافة ونفشل كل المخططات التي تستهدف قضيتنا".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار أمريكي يدين حماس.

ويُطالب المشروع، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف "أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف"، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. من جانبها، حذرت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة نيكي هيلي، الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من عدم التصويت لصالح المشروع.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "إذا فشلت الأمم المتحدة في القيام بذلك (التصويت لصالح القرار) فإن عدم مصداقيتها ستكون علي المحك".

ويعد هذا التهديد الأمريكي هو الثاني من نوعه؛ ففي الأول من الشهر الجاري هددت واشنطن، في بيان وزعته بعثتها الدائمة لدي الأمم المتحدة، بأنه لن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في مفاوضات السلام إذا لم تبادر الجمعية العامة باعتماد مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اغتيال الشافعي.. لماذا يؤلم الإسلاميين؟!

محمود سلطان

أين يذهب المتفوقون

فراج إسماعيل

أن تأتي متأخراً...

حسام فتحي

نبي الرحمة .. لماذا يسيئون إليه ؟

د. عبد الآخر حماد

الهجوم على الأزهر. وأصحاب الأفكار الميًتة

د. هشام الحمامي

بسملة .. تفاقم العرض والمرض !

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة
» تركيا تدرس تقليص مدة الخدمة العسكرية
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المصري
» إحالة مدرس متهم بهتك عرض «تلميذة» لـ«الجنايات»
» تركيا ترسل 7 شاحنات دقيق إلى سوريا
» تغريم رئيس الزمالك 100 ألف جنيه لـ«ممدوح عباس»
» احتجاجات بالأردن رفضًا لرفع الأسعار
» والدة طالب تكسر ذراع مدرس احتجاجًا على فصل ابنها
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد ومليلية
» البحرين تحسم الجدل حول "زيارة نتنياهو"
» ما العرض الذي قدمه نتنياهو للسلطان قابوس؟

استطلاع رأي

هل تؤيد دعوات "تجديد الخطاب الدينى"؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:16

  • شروق

    06:44

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
الجامع الأزهر
سجناء «الزقازيق العمومي»
سيارات الإسكندرية تتحوّل إلى ركام بعد الاشتعال
السمك سام ومقلي.. «موت وبرقلي »
أرشيفية