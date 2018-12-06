» "حماس" تثمّن مواجهة مشروع القرار الأمريكي بالأمم المتحدة

06 ديسمبر 2018 - 06:17 م

ثمنت حركة "حماس"، اليوم الخميس، الجهود المبذولة لمواجهة مشروع قرار أمريكي مطروح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم، ويدعو لإدانة الحركة.

وقال المتحدث باسم "حماس"، فوزي برهوم، في بيان صحفي، نشر على الموقع الرسمي للحركة: "اليوم نتابع كما كل شعبنا الفلسطيني الجهود الحثيثة التي تبذلها دول وأطراف عدة لمواجهة مشروع القرار الأمريكي".

واعتبر برهوم أن "كل ما تقوم به مكونات شعبنا ومؤسساته وما تبذله جهات الاختصاص في السلطة وخاصة ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، هو جهد مقدر ومسؤول ينم عن شعور بالمسؤولية وإدراك لخطورة التحديات".

وتابع: "هذا تأكيد أننا بوحدتنا نستطيع أن نحمي حقوق شعبنا ونواجه التحديات كافة ونفشل كل المخططات التي تستهدف قضيتنا".

ومن المقرر أن تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، على مشروع قرار أمريكي يدين حماس.

ويُطالب المشروع، الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، بإدانة حركة "حماس"، وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف "أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف"، دون أن يتضمن أي مطالبة بوقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي ترتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين. من جانبها، حذرت مندوبة واشنطن الدائمة لدي الأمم المتحدة نيكي هيلي، الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة من عدم التصويت لصالح المشروع.

وقالت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر": "إذا فشلت الأمم المتحدة في القيام بذلك (التصويت لصالح القرار) فإن عدم مصداقيتها ستكون علي المحك".

ويعد هذا التهديد الأمريكي هو الثاني من نوعه؛ ففي الأول من الشهر الجاري هددت واشنطن، في بيان وزعته بعثتها الدائمة لدي الأمم المتحدة، بأنه لن يكون هناك أي دور للأمم المتحدة في مفاوضات السلام إذا لم تبادر الجمعية العامة باعتماد مشروع قرارها الخاص بإدانة حماس.