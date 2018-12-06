المؤبد للمتهم بقتل طالبة الأزهر داخل مسكنها

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قتل

المؤبد

طالبة الازهر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية  اليوم الخميس "فرحان. ي" بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بقتل طالبة الأزهر أسماء الرفاعى داخل مسكنها فى مدينة نصر.  

كانت نيابة قسم أول مدينة نصر، أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد المقترن بجريمة السرقة بالإكراه.

وقال "فرحان.ي" سائق، في تحقيقات المستشار أحمد هشام، وكيل النائب العام، إنه يسكن بشقة مستأجرة في مدينة نصر، وينقل زبائن بـ"توك توك" من منطقة مجاورة لشقة المجني عليها، وخطط لسرقتها بعدما علم أنها تسكن وزميلاتها فى الشقة ويغادرن في التاسعة صباح كل يوم.

وأضاف المتهم بأنه رصد خروج الفتيات من العقار، وركن "التوك توك" في منطقة مجاورة، وصعد إلى الشقة لسرقة ما بها، لكنه فوجئ بالضحية نائمة، وعندما استيقظت، أصابه الذهول وقرر قتلها خوفًا من افتضاح أمره، مشيراً إلى أنه انقض عليها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسرق هاتفها وهاتف صديقتها ومنعته"المفاجأة" من سرقة مصوغات الطالبة أسماع الرفاعى، وفرَّ هاربًا.


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