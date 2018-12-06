«يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد

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المصريون

سموحة

الاتحاد السكندرى

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدور الـ16 لكأس مصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد لورد و عمرو خالد فى حراسة المرمى

خط الدفاع: سيد فريد و ياسر أبراهيم و محمود عزت وأمير عابد ومحمود منصور ومحمود معاذ

خط الوسط: أحمد حمص و أحمد نبيل مانجا و محمود سيد و إسلام صالح و شريف رضا و بتريك نسيبامبى

خط الهجوم: أحمد حسن مكى و يامادو توريه وأوميد اوكيرى و شيلونجو

ويغيب كل من الحارس محمد ابو جبل بسبب الإيقاف والمهاجم حسام حسن للإصابة.

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