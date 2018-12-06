«يحيى» يعلن قائمة سموحة لمواجهة الاتحاد

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة طارق يحيى، قائمة فريقه استعدادا لمباراة الاتحاد السكندرى، غدًا الجمعة، ضمن مباريات الدور الـ16 لكأس مصر.
وجاءت القائمة كالتالي:
أحمد لورد و عمرو خالد فى حراسة المرمى
خط الدفاع: سيد فريد و ياسر أبراهيم و محمود عزت وأمير عابد ومحمود منصور ومحمود معاذ
خط الوسط: أحمد حمص و أحمد نبيل مانجا و محمود سيد و إسلام صالح و شريف رضا و بتريك نسيبامبى
خط الهجوم: أحمد حسن مكى و يامادو توريه وأوميد اوكيرى و شيلونجو
ويغيب كل من الحارس محمد ابو جبل بسبب الإيقاف والمهاجم حسام حسن للإصابة.
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