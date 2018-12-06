الكشف عن مكان بناء أول كنيسة في السعودية

06 ديسمبر 2018 - 06:08 م

وجّه القمص عبدالمسيح بسيط راعي كنيسة العذراء بمسطرد، الشكر للسلطات السعودية على سماحها بإقامة أول قداس في المملكة، قبل أيام، والذي كان يعد كحلم في السابق.

وكشف "بسيط" في مداخلةٍ له مع إذاعة "بي بي سي" عن اقتراب بناء أول كنيسة في السعودية، ووصف هذا التطور بأنه "خطوة ما كنا نحلم بها ولم تكن على البال ولا على الخاطر"، وقال سيكون بناؤها في الأيام أو ربما السنين القادمة.

وأوضح راعي كنيسة العذراء، أن أول كنيسة في المملكة ستبنى خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة والمدينة المنورة، أما عن خطوة القداس فأكد أنها جاءت بالتنسيق بين السلطات المصرية، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما نفى القمص "بسيط" حدوث أي اعتراضات من قِبَل شيوخ وعلماء المملكة على إقامة القداس، مؤكدًا أنهم كانوا يخشون في السابق من رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأشاد بالنهج الليبرالي لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نقل المملكة لمصاف الدول المتقدمة، في ما يتعلق بحقوق الإنسان – على حد قوله -.

استمع إلى كاهن كنيسة العذراء عبدالمسيح بسيط يتحدث عن إقامة أول قداس مسيحي في السعودية بدعوة من محمد بن سلمان ويقول : كنا في السابق نخشى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أما اليوم فما حصل خطوة لم نكن نتوقعها و لم نكن نحلم بها ولم نجد أي اعتراض من رجال الدين في السعودية @ssa_at pic.twitter.com/qhwsdPHZHJ — الخليج بوست (@alkhalejpost) 4 ديسمبر 2018





