» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المصري

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المصريون

الزمالك

كاسونجو

جروس

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة المصري، المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم، الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

محمود جنش فى حراسة المرمي

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد السلام - حمدي النقاز

خط الوسط: محمود عبدالمنعم كهربا - طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الهجوم: مصطفي فتحي - يوسف اوباما - كاسونجو

بينما يجلس على دكة البدلاء : عماد السيد - حميد احداد - عمر السعيد - ابراهيم حسن - محمود عبد العزيز - محمد ابراهيم - حازم امام.


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