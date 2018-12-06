» احتجاجات بالأردن رفضًا لرفع الأسعار

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الاردن

رفع الاسعار

نظم مئات الأردنيين، مساء اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، تطالب برحيل الحكومة والبرلمان، ورفع القبضة الأمنية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، عبر مراسلها، أن الوقفة المقامة في ساحة قريبة من مقر الحكومة، مستمرة رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها العاصمة عمان.

وهتف المشاركون برحيل حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ومن بين هذه الهتافات؛ "مطالبنا شرعية.. إصلاحات سياسية، ورفع القبضة الأمنية"، "يا نواب البرلمان.. بتعطوا ثقة بالمجان"، و"ارحل ارحل يا رزاز"، و"يا اللي قاعد جوا الدار.. رفعوا عليك الأسعار".


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