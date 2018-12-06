«فييرا» يُعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الرجاء المغربي

06 ديسمبر 2018 - 05:45 م

أعلن البرازيلي «فييرا»، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

كان لقاء الذهاب، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومن المقرر أن يقام لقاء العودة على ملعب الأخير بالدار البيضاء، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة الحادي عشر من الشهر الجاري.

وجاءت القائمة كالتالي:

فى حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي عبد الفتاح.

فى خط الدفاع: أحمد أيمن – باهر المحمدي – محمود متولي – ريتشارد بافور – محمد مجدي الجمل – طارق طه - محمد هاشم.

فى خط الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – محمد صادق -محمد الشامي – وجيه عبد الحكيم.

فى خط الهجوم: شكري نجيب - ماندوجا.