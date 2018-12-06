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تركيا ترسل 7 شاحنات دقيق إلى سوريا

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مساعدات تركية (أرشيفية)
مساعدات تركية (أرشيفية)

وكالات

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سوريا

تركيا

مساعدات

أرسل فرع وقف الديانة التركي بولاية قونيا، ودار الإفتاء في الولاية الواقعة وسط البلاد، الخميس، 7 شاحنات محملة بالدقيق كمساعدات إلى محافظة حلب شمالي سوريا.

وقال مفتي الولاية أحمد بوجان أوغلو، في تصريح له على هامش إرسال الشاحنات المحملة بالدقيق في مصنع بقضاء سلجوقلو، إن فرع وقف الديانة بقونيا أرسل إلى سوريا العام الماضي 506 أطنان من الدقيق عبر 20 شاحنة، في إطار حملة "كي لا تموت الإنسانية بحلب"، حسب مراسل الأناضول.

وأضاف أن كمية الدقيق التي تم إرسالها إلى سوريا في العام الحالي ارتفعت إلى 726 طنا، بقيمة مليون و548 ألف ليرة تركية (نحو 102 ألف دولار)، شاكرا المتبرعين في هذا الخصوص. -


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