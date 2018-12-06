أسعار تذاكر مباراة المصري ببطولة الكونفدرالية

06 ديسمبر 2018 - 05:27 م

أعلن مسئولو المصري أسعار تذاكر مباراة ساليتاس البوركيني، المقرر إقامتها يوم 15 ديسمبر الجاري على إستاد بورسعيد، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتستمر عمليات التسجيل الإلكتروني للمشجعين الراغبين في تسجيل بياناتهم تمهيدا لحجز التذاكر حتى نفاد التذاكر المخصصة.

وتقررت أسعار التذاكر على النحو التالي:

تذكرة المدرج البحري 30 جنيهًا

تذكرة المدرج الغربي بفئتيه "البحري والقبلي" 30 جنيهًا

تذكرة المقصورة بفئتيها "يمين وشمال" 200 جنيه.

فيما سيتم الإعلان لاحقًا عن موعد بيع تذاكر الدرجة الأولى بفئتيها "يمين وشمال" والمخصصة لأعضاء الجمعية العمومية للنادي علمًا بأن قيمة التذكرة ستبلغ 20 جنيهًا.