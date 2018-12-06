والدة طالب تكسر ذراع مدرس احتجاجًا على فصل ابنها

06 ديسمبر 2018 - 05:20 م

بدأت نيابة منية النصر بمحافظة الدقهلية، الخميس، التحقيق في واقعة تعدي والدة طالب على مدرس بمدرسة الرياض الإعدادية بالضرب وكسر ذراعه داخل المدرسة احتجاجا على تسببه في فصل ابنها.

كان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث، الأربعاء، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من «محمد .ر. أ» 35 سنة مدرس فني صيانة بمدرسة الرياض الإعدادية بنين يتهم فيه «نشوى .ف. ع» 38 سنة ربة منزل ووالدة الطالب «إسلام .أ» 14 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادي بنفس المدرسة بالتعدي عليه بالضرب داخل المدرسة أمام الطلاب وزملاءه مما أدى إلى إصابته بكسر بالذراع.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد ثروت، رئيس المباحث، لمكان الواقعة وبسؤال شهود العيان أكدوا أنهم فوجئوا بدخول والدة الطالب، المدرسة وتعديها بالسب والقذف على المدرس ثم طرحته على السلالم مما تسبب في إصابته باشتباه كسر في الذراع لغضبها من صدور قرار من المدرسة بفصل ابنها لسوء سلوكه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم نقل المدرس لمستشفى منية النصر وأكد التقرير الطبي إصابة المدرس بكسر في الذراع ويحتاج علاج أكثر من 21 يوما، وأخطرت النيابه العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات، والتى قررت ضبط وإحضار والدة الطالب.

واعترفت الأم بارتكاب الواقعة مؤكدة أنها دفعت المدرس من أمامها عندما حاول طردها من المدرسة لاعتراضها على فصل ابنها فسقط دون قصد على السلالم مما تسبب في إصابته، مؤكدة عدم قصدها التعدي عليه، مضيفة أن «المدرس دائم التعدي على نجلها بالضرب وأنه المتسبب في فصل ابنها من المدرسة بعد شكوته الدائمة منه لمدير المدرسة مما تسبب في فصله دون سبب».