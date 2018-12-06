دولة أوروبية تلغي تذاكر المواصلات.. الركوب مجانًا

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وكالات

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لوكسمبورج

في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، قررت دولة لوكسمبورج إلغاء أسعار تذاكر القطارات والترام والحافلات في صيف 2019 المقبل، في إطار خطط الحكومة الائتلافية المعاد انتخابها بقيادة زافييه بيتل.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن حكومة لوكسمبورج لجأت لهذه الخطوة لكي تشجع سائقي السيارات على ترك سيارتهم وأخذ وسائل النقل العامة، بهدف حل مشكلة الازدحام المروري، خصوصا حول مدينة لوكسمبورج العاصمة.

يشار إلى أن لوكسمبورج، تعاني من أسوأ ازدحام مروري في العالم، كونها موطن لحوالي 110 آلاف شخص، لكنها تستقبل أيضا 400 ألف شخص للعمل.

ويشكل عدد سكان الدوقية 600 ألف نسمة منهم 200 ألف يعيشون في فرنسا وبلجيكا وألمانيا ويعبرون الحدود يوميا للعمل في لوكسمبرج.

ويبلغ ثمن التذكرة لرحلة مدتها ساعتين 2 يورو فقط، ونظرا لصغر مساحة البلد، قد تغطي هذه التكلفة أي رحلة، في حين يبلغ ثمن تذكرة القطار في الدرجة الأولى 3 يورو و 4 يورو ليوم كامل.



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